В Балаково во время застолья знакомый украл у женщины ноутбук
По факту кражи возбуждено уголовное дело
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Балаковские полицейские по горячим следам раскрыли кражу ноутбука.
- Со слов женщины, после рождественского застолья, в ее квартире со знакомым, она обнаружила пропажу ноутбука стоимостью 24000 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Сотрудники уголовного розыска тут же задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя села Духовницкое. По факту кражи возбуждено уголовное дело.