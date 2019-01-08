В Балаково во время застолья знакомый украл у женщины ноутбук

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:46:50+03:00

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Балаковские полицейские по горячим следам раскрыли кражу ноутбука.

- Со слов женщины, после рождественского застолья, в ее квартире со знакомым, она обнаружила пропажу ноутбука стоимостью 24000 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Сотрудники уголовного розыска тут же задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя села Духовницкое. По факту кражи возбуждено уголовное дело.