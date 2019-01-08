В гараже в Калининском районе, дотла сгорела Нива

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:13:30+03:00

Пожарные больше часа боролись с огнем

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Сегодня в Калининском районе, в одном из частных гаражей полностью сгорел автомобиль Нива.

- В 11:06 на пульт пожарной службы поступил сигнал о возгорании автомобиля в селе Салтыково. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. На место происшествия выезжали 6 человек личного состава и 2 единицы техники – рассказали «КП-Саратов» в региональном управлении МЧС.

Окончательно пожар был потушен в 12:40. Причины возгорания выясняются, пострадавших нет.