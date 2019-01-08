В храмах Саратовской области отметили рождество 19,5 тысяч граждан
Порядок обеспечивали 800 полицейских и народных ополченцев
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В рождественскую ночь с 7на 8 января праздничные службы состоялись в 174 православных храмах. В них приняли участие 19,5 тысяч жителей региона.
- Для обеспечения порядка во время празднования Рождества Христова в области дежурили около восьмисот полицейских, а также народных дружинников и казаков, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Никаких эксцессов и фактов нарушения правопорядка на данных мероприятиях не произошло.