В храмах Саратовской области отметили рождество 19,5 тысяч граждан

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:01:05+03:00

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В рождественскую ночь с 7на 8 января праздничные службы состоялись в 174 православных храмах. В них приняли участие 19,5 тысяч жителей региона.

- Для обеспечения порядка во время празднования Рождества Христова в области дежурили около восьмисот полицейских, а также народных дружинников и казаков, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Никаких эксцессов и фактов нарушения правопорядка на данных мероприятиях не произошло.