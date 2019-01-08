В 2018 году на индивидуальное отопление перевели 916 квартир

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:35:57+03:00

На следующий год модернизируют около 100 учреждений соцсферы

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В уходящем году чиновники ЖКХ региона запустили индивидуальные отопительные системы в 916 квартирах и жилых домах с низкоэффективным централизованным отоплением.

- Также в рамках госпрограммы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 года», в прошлом году в регионе были запущены 12 блочно-модульных котельных, модернизированы системы теплоснабжения в 84 учреждениях соцсферы, установлено 8618 энергосберегающих уличных светильников – рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ региона.

В 2019 году запланировано провести модернизацию около 100 учреждений социальной сферы, установить 15 блочно-модульных котельных и перевести на индивидуальное поквартирное отопление не менее 945 квартир.