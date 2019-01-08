Губернатор Саратовской области отчитал чиновников за неудовлетворительную уборку снега

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:15:50+03:00

К первому рабочему дню, на расчистку улиц будет привлечена дополнительная техника

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Сегодня Губернатор Валерий Радаев провел рабочее совещание с участием заместителей Председателя Правительства и главы Саратова Михаила Исаева. Руководители ведомств рассказали о том, как идет работа по расчистке от снега областного центра, региональных трасс и автоподъездов к Саратову.

Глава региона назвал неудовлетворительной работу городского штаба. К завтрашнему дню он обязал привлечь дополнительную технику на расчистку улиц Саратова.

В ночное время количество техники для уборки улиц от снега будет доведено до 500 единиц, а также до 100 машин направят на уборку дворов и 50 единиц - на чистку тротуаров.

- Завтра начало трудовой недели, маршруты общественного транспорта должны быть готовы к работе. Жители Саратова жалуются, что не могут дозвониться в администрацию города. Телефоны «горячих линий» не работают. Это не допустимо! Все номера телефонов опубликуйте, они должны действовать в круглосуточном режиме, – приказал Валерий Радаев.

Также глава региона отметил, что поступают многочисленные жалобы на нерасчищенные подъезды к школам в поселке Юбилейный. Зампреду Правительства Валентине Гречушкиной была поставлена задача, обеспечить подъезды ко всем объектам социальной сферы.