2019-01-08T16:15:50+03:00
Общество

Губернатор Саратовской области отчитал чиновников за неудовлетворительную уборку снега

К первому рабочему дню, на расчистку улиц будет привлечена дополнительная техника
Тимур Гадеев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня Губернатор Валерий Радаев провел рабочее совещание с участием заместителей Председателя Правительства и главы Саратова Михаила Исаева. Руководители ведомств рассказали о том, как идет работа по расчистке от снега областного центра, региональных трасс и автоподъездов к Саратову.

Глава региона назвал неудовлетворительной работу городского штаба. К завтрашнему дню он обязал привлечь дополнительную технику на расчистку улиц Саратова.

В ночное время количество техники для уборки улиц от снега будет доведено до 500 единиц, а также до 100 машин направят на уборку дворов и 50 единиц - на чистку тротуаров.

- Завтра начало трудовой недели, маршруты общественного транспорта должны быть готовы к работе. Жители Саратова жалуются, что не могут дозвониться в администрацию города. Телефоны «горячих линий» не работают. Это не допустимо! Все номера телефонов опубликуйте, они должны действовать в круглосуточном режиме, – приказал Валерий Радаев.

Также глава региона отметил, что поступают многочисленные жалобы на нерасчищенные подъезды к школам в поселке Юбилейный. Зампреду Правительства Валентине Гречушкиной была поставлена задача, обеспечить подъезды ко всем объектам социальной сферы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В гараже в Калининском районе, дотла сгорела Нива
В храмах Саратовской области отметили рождество 19,5 тысяч граждан
В 2018 году на индивидуальное отопление перевели 916 квартир
В Лысогорском районе сгорел жилой дом
Жилинспекция Саратовской области подвела итоги за прошлый год
Михаил Исаев поздравил детей с окончанием турнира по мини футболу
В социальных сетях Саратова продолжают выкладывать фото самых гигантских сосулек
По факту гибели мужчины во время пожара в Хвалынске началась проверка [фото]
Депутат Панков: Снежные заносы осложнили вывоз мусора
По показателю роста численности скота Саратовская область заняла 1 место в ПФО
Во время пожара в Новых Бурасах погиб еще один мужчина
В Узбекистане поезд из Саратова насмерть сбил 16-летнего подростка в наушниках
В Балаково дотла сгорела дача
Саратовцев ожидают трескучие морозы до -30 градусов
В Хвалынске сгорела квартира
В Энгельсе столкнулись два ВАЗа
Городские власти проверили дворы и выявили 479 нарушений
В центре Саратова женщина на иномарке столкнулась с Ладой Вестой
В Энгельсе водитель Skoda Rapid врезался в УАЗ «буханку»
Жители Саратовского дома потеряли терпение и сами вышли на уборку снега [видео]
В центре Саратова произошло ДТП с участием такси
В Саратове за организацию наркопритона задержали мужчину и женщину
Саратовские школьники сняли с Лады Калины 4 колеса
В Энгельсе пьяный работник автомойки угнал и разбил автомобиль
Под Саратовом задержали водителя с марихуаной