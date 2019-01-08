В Лысогорском районе сгорел жилой дом

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:51:40+03:00

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Сегодня в Лысогорском районе в селе Урицкое сгорел частный жилой дом.

- Нынешним утром в 8:28, поступил сигнал о возгорании жилого дома на улице Лесная в селе Урицкое. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На место происшествия выезжали 2 единицы техники и 6 человек личного состава, – рассказали «КП-Саратов» в региональном управлении МЧС.

Окончательно пожар был потушен более чем через два часа – в 10:43. Пострадавших нет.