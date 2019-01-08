Жилинспекция Саратовской области подвела итоги за прошлый год

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:02:35+03:00

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Государственная жилищная инспекция региона подвела предварительные итоги за 2018 год.

- За прошедший год в областную инспекцию поступило 18 628 обращений граждан. Большинство из них касались вопросов нарушения правил технической эксплуатации и содержания жилищного фонда – 43,4% обращений, некачественного предоставления коммунальных услуг – 21,2%, несогласия с начисленной платой за жилищные и коммунальные услуги – 17,0% жалоб, – рассказали «КП-Саратов» в государственной жилищной инспекции Саратовской области.

Также в ведомстве рассказали, что с января по декабрь 2018 года обследовано 3163 жилых дома и проведено 4144 инспекционных проверки, из которых 45 – плановые. По результатам различных проверок было выдано 1109 предписаний по устранению выявленных нарушений, оформлено 1200 административных штрафов.