2019-01-08T14:42:34+03:00
Спорт

Михаил Исаев поздравил детей с окончанием турнира по мини футболу

Подведены итоги открытого городского турнира
Тимур Гадеев
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Сегодня в игровом зале ФОК Юбилейный прошло торжественное награждение победителей и призеров открытых городских соревнований по мини-футболу, среди юношеских команд «Рождественский турнир Героев Отечества».

Почетными гостями церемонии стали глава города Михаил Исаев, депутат Саратовской гордумы, Герой Российской Федерации Александр Янклович, первый замминистра молодежной политики и спорта области Андрей Абрашин и председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Авезниязов.

- Турнир Героев Отечества с каждым годом набирает обороты по количеству участников и болельщиков. На протяжении соревнований все ребята демонстрировали свои умения, мастерство и максимально выкладывались. Но не будем забывать, что это спорт и побеждает сильнейший, – завяил «КП-Саратов» Михаил Исаев.

На протяжении нескольких недель 27 команд по мини-футболу в возрастных группах от 8 до13 лет боролись за звание победителей. Сегодня состоялись финальные матчи, на которых определились сильнейшие.

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