По факту гибели мужчины во время пожара в Хвалынске началась проверка [фото]

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:34:19+03:00

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В ходе доследственной проверки следователи по городу Балаково проверят причины смерти во время пожара в Хвалынске 36-летнего мужчины.

Как мы уже сообщали, пожар возник вчера вечером в поселке Возрождение Хвалынского района, в одной из квартир многоквартирного дома на втором этаже. После тушения квартиры, внутри был обнаружен труп 36-летнего мужчины.

- Соседи рассказали, что хозяин квартиры проживал один, часто употреблял спиртные напитки. А 7 января он вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, запер за собой дверь и вскоре возник пожар, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

После осмотра тела следов насильственной смерти обнаружено не было. Очевидно, что погибший отравился продуктами горения. Окончательно причины возникновения пожара установят эксперты. Пока основной версией возникновения пожара является не осторожное обращение с огнем во время курения.