2019-01-08T13:22:55+03:00
Общество

Депутат Панков: Снежные заносы осложнили вывоз мусора

Он отметил, что необходимо было заранее спланировать расчистку подъездных путей к контейнерам
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост. Он посвятил его проблеме вывоза снега с улиц Саратова и тем, что этот затрудняет работу коммунальных служб.

- Снежные заносы осложнили не только транспортное движение. За новогодние праздники обострилась ещё одна проблема — невывоз мусора. Люди отмечают, что на некоторых площадках он копится с последних чисел декабря. И что не была заранее спланирована оперативная расчистка подъездных путей к контейнерным площадкам, — отметил депутат.

Он отмечает, что теперь на расчистку таких свалок приходится тратить по несколько часов.

- А куда-то еще даже не доехали. Снова системная ошибка при вывозе мусора? От которой страдают жители. Люди ждут, что будут проверены все площадки, и пока нет снегопадов, их оперативно расчистят. Совместно организовав работу всех ответственных лиц. Иначе город утонет не только в снегу, но и в мусоре. А к разбору обстоятельств и виновных, думаю позаботятся правоохранительные органы, — написал Николай Панков.

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