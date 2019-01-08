Во время пожара в Новых Бурасах погиб еще один мужчина
Площадь пожара составила 94 квадратных метра
Изменить размер текста:
В Саратовской области в Новых Бурасах, во время пожара жилого дома, гаража и сарая погиб еще один мужчина.
- Сигнал о возгорании поступил 7 января в половине пятого утра. Одновременно на улице Привокзальная горели жилой дом, сарай и гараж. Общая площадь возгорания составила 94 квадратных метра, – рассказали «КП-Саратов» в региональном управлении МЧС.
После локализации огня на месте пожара был обнаружен труп 44-летнего мужчины. Обстоятельства происшествия выясняются.