Во время пожара в Новых Бурасах погиб еще один мужчина

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:33:59+03:00

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В Саратовской области в Новых Бурасах, во время пожара жилого дома, гаража и сарая погиб еще один мужчина.

- Сигнал о возгорании поступил 7 января в половине пятого утра. Одновременно на улице Привокзальная горели жилой дом, сарай и гараж. Общая площадь возгорания составила 94 квадратных метра, – рассказали «КП-Саратов» в региональном управлении МЧС.

После локализации огня на месте пожара был обнаружен труп 44-летнего мужчины. Обстоятельства происшествия выясняются.