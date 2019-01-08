В Балаково дотла сгорела дача
Площадь пожара составила 63 квадратных метра
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Вчера в Балаковском районе полностью выгорела дача.
- Накануне 7 января в 5 утра, поступило сообщение о загорании дачи в Балаковском районе, в Заовражном тупике. Площадь пожара составила 63 квадратных метра, – рассказали «КП-Саратов» в региональном управлении МЧС.
На место происшествия выезжали 2 пожарные машины и 10 человек личного состава. Окончательно потушить огонь удалось только через два с половиной часа.