2019-01-08T11:51:42+03:00
Происшествия

В Балаково дотла сгорела дача

Площадь пожара составила 63 квадратных метра
Тимур Гадеев
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Вчера в Балаковском районе полностью выгорела дача.

- Накануне 7 января в 5 утра, поступило сообщение о загорании дачи в Балаковском районе, в Заовражном тупике. Площадь пожара составила 63 квадратных метра, – рассказали «КП-Саратов» в региональном управлении МЧС.

На место происшествия выезжали 2 пожарные машины и 10 человек личного состава. Окончательно потушить огонь удалось только через два с половиной часа.

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