2019-01-08T13:24:18+03:00
Общество

Саратовцев ожидают трескучие морозы до -30 градусов

Холода продлятся в течение всей последующей недели
Тимур Гадеев
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В Саратове будет морозноВ Саратове будет морозноФото: Екатерина Семенова
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Крещенские морозы никто не отменял, Областной гидрометеоцентр рекомендует готовиться к сильному похолоданию.

- С завтрашнего дня и вплоть до 12 января ожидается сильное похолодание, – рассказал «КП-Саратов» дежурный синоптик гидрометеоцентра по Саратовской области. – По области ожидается температура от -18 до -23 градусов, при прояснении – от -25 до -29 градусов.

Сегодня ночью в Саратове ожидается понижение температуры до -20 градусов, завтра днем – от -14 до -16 градусов.

При этом сохранится вероятность небольших снегопадов. Осадков следует ожидать завтра, в первый рабочий день, а также в пятницу и последующие выходные. Все эти дни будет преимущественно облачная погода.

Ветер будет дуть сперва с запада, а позже поменяет направление на восточное и юго-восточное. Скорость его невелика - около 1-5 метров в секунду.

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