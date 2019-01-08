В Хвалынске сгорела квартира

8 Янв. 2019 2019-01-08T12:22:07+03:00

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Вчера в Хвалынске загорелась квартира жилого дома.

- Сигнал о возгорании квартиры в многоэтажке по улице Дзержинского, поступил на пульт дежурного в 17:39. На место происшествия выезжали две единицы техники и 8 человек личного состава – рассказали «КП-Саратов» в региональном управлении МЧС.

В результате пожара погиб 37-летний мужчина. В 19:15 пожар был полностью ликвидирован. Обстоятельства происшествия выясняются.