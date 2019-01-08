Городские власти проверили дворы и выявили 479 нарушений

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:34:04+03:00

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Муниципальные инспекторы в сфере ЖКХ проверили саратовские дворы на предмет их очистки от снега и наледи, а также посыпке территорий песко-соляной смесью.

- Накануне 7 января, на уборке дворов работало 1233 дворника и 52 единицы техники. Проведено обследование 573 дворовых территорий многоквартирных домов. Всего выявлено 479 нарушений жилищного законодательства. В адрес управляющих компаний направлено 479 предписаний на их устранение, – сообщили «КП-Саратов» в городской администрации.

Во время некоторых повторных проверок, установлено, что управляющие организации устранили различные нарушения по 235 ранее выданным предписаниям.