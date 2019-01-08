2019-01-08T10:34:04+03:00
Общество

Городские власти проверили дворы и выявили 479 нарушений

Инспекторы обследовали 573 саратовских двора
Тимур Гадеев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Муниципальные инспекторы в сфере ЖКХ проверили саратовские дворы на предмет их очистки от снега и наледи, а также посыпке территорий песко-соляной смесью.

- Накануне 7 января, на уборке дворов работало 1233 дворника и 52 единицы техники. Проведено обследование 573 дворовых территорий многоквартирных домов. Всего выявлено 479 нарушений жилищного законодательства. В адрес управляющих компаний направлено 479 предписаний на их устранение, – сообщили «КП-Саратов» в городской администрации.

Во время некоторых повторных проверок, установлено, что управляющие организации устранили различные нарушения по 235 ранее выданным предписаниям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По факту гибели мужчины во время пожара в Хвалынске началась проверка [фото]
Депутат Панков: Снежные заносы осложнили вывоз мусора
По показателю роста численности скота Саратовская область заняла 1 место в ПФО
Во время пожара в Новых Бурасах погиб еще один мужчина
В Узбекистане поезд из Саратова насмерть сбил 16-летнего подростка в наушниках
В Балаково дотла сгорела дача
Саратовцев ожидают трескучие морозы до -30 градусов
В Хвалынске сгорела квартира
В Энгельсе столкнулись два ВАЗа
В центре Саратова женщина на иномарке столкнулась с Ладой Вестой
В Энгельсе водитель Skoda Rapid врезался в УАЗ «буханку»
Жители Саратовского дома потеряли терпение и сами вышли на уборку снега [видео]
В центре Саратова произошло ДТП с участием такси
В Саратове за организацию наркопритона задержали мужчину и женщину
Саратовские школьники сняли с Лады Калины 4 колеса
В Энгельсе пьяный работник автомойки угнал и разбил автомобиль
Под Саратовом задержали водителя с марихуаной