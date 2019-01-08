В Энгельсе водитель Skoda Rapid врезался в УАЗ «буханку»

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:01:41+03:00

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Вчера в Энгельсе иномарка врезалась в УАЗ, водитель и пассажир отечественного внедорожника получили травмы.

Накануне 7 января, в 09:30 напротив дома № 1 по улице Лесозаводская, 27-летний водитель автомобиля Skoda Rapid допустил столкновение с автомобилем УАЗ «буханка», под управлением 52-летнего водителя, – рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате аварии водитель УАЗа и его 53-летний пассажир получили травмы.