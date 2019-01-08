Жители Саратовского дома потеряли терпение и сами вышли на уборку снега [видео]

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:51:41+03:00

Жильцы больше не надеются на помощь управляющей компании

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В Саратове жильцы дома 14А по улице Братьев Никитиных, больше не верят местной управляющей компании, и вышли на уборку двора от снега самостоятельно. Видео своего субботника саратовцы выложили в соцсети ВКонтакте.

- Дело кончено хорошее, но только в квитанции в графе «за содержание жилья» все равно будет стоять кругленькая сумма, и платить за эту самую уборку придется, – поделился комментарием один из пользователей соцсети.

Другие участники обсуждения считают, что только так можно очистить свои дороги и тротуары от снега.