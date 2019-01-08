2019-01-08T09:31:06+03:00
Происшествия

В центре Саратова произошло ДТП с участием такси

Мужчина и женщина госпитализированы
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне вечером 7 декабря, на перекрестке улиц Московская и Мичурина, столкнулся автомобиль Hyundai и предварительно автомобиль такси марки Renault.

- Сигнал о ДТП поступил вчера в 23:35, – рассказали «КП-Саратов» в областном центре медицины и катастроф. - В результате столкновения мужчина и женщина были госпитализированы.

По предварительным данным оба пострадавших находились в автомобиле такси. Обстоятельства происшествия выясняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По факту гибели мужчины во время пожара в Хвалынске началась проверка [фото]
Депутат Панков: Снежные заносы осложнили вывоз мусора
По показателю роста численности скота Саратовская область заняла 1 место в ПФО
Во время пожара в Новых Бурасах погиб еще один мужчина
В Узбекистане поезд из Саратова насмерть сбил 16-летнего подростка в наушниках
В Балаково дотла сгорела дача
Саратовцев ожидают трескучие морозы до -30 градусов
В Хвалынске сгорела квартира
В Энгельсе столкнулись два ВАЗа
Городские власти проверили дворы и выявили 479 нарушений
В центре Саратова женщина на иномарке столкнулась с Ладой Вестой
В Энгельсе водитель Skoda Rapid врезался в УАЗ «буханку»
Жители Саратовского дома потеряли терпение и сами вышли на уборку снега [видео]
В Саратове за организацию наркопритона задержали мужчину и женщину
Саратовские школьники сняли с Лады Калины 4 колеса
В Энгельсе пьяный работник автомойки угнал и разбил автомобиль
Под Саратовом задержали водителя с марихуаной