В центре Саратова произошло ДТП с участием такси

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:31:06+03:00

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Накануне вечером 7 декабря, на перекрестке улиц Московская и Мичурина, столкнулся автомобиль Hyundai и предварительно автомобиль такси марки Renault.

- Сигнал о ДТП поступил вчера в 23:35, – рассказали «КП-Саратов» в областном центре медицины и катастроф. - В результате столкновения мужчина и женщина были госпитализированы.

По предварительным данным оба пострадавших находились в автомобиле такси. Обстоятельства происшествия выясняются.