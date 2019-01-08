В центре Саратова произошло ДТП с участием такси
Мужчина и женщина госпитализированы
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Накануне вечером 7 декабря, на перекрестке улиц Московская и Мичурина, столкнулся автомобиль Hyundai и предварительно автомобиль такси марки Renault.
- Сигнал о ДТП поступил вчера в 23:35, – рассказали «КП-Саратов» в областном центре медицины и катастроф. - В результате столкновения мужчина и женщина были госпитализированы.
По предварительным данным оба пострадавших находились в автомобиле такси. Обстоятельства происшествия выясняются.