В Саратове за организацию наркопритона задержали мужчину и женщину
Возбуждено уголовное дело
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За предоставление своей квартиры наркоманам, будут осуждены 52-летний мужчина и его 37-летняя подруга.
- В ходе обыска в данной квартире были обнаружены и изъяты - самодельное приспособление для курения, изготовленное из полимерной бутылки, металлический колпак, фрагмент полимерного пакетика с застежкой со следами бурого вещества, упаковка из-под одноразового медицинского шприца, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По факту предоставления своей квартиры для организации наркопритона возбуждено уголовное дело.