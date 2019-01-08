2019-01-08T08:34:49+03:00
Происшествия

Саратовские школьники сняли с Лады Калины 4 колеса

Возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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В микрорайоне Юбилейном полицейские задержали двух десятиклассников за кражу четырех колес.

- Накануне 4 января, в полицию обратился 37-летний потерпевший с заявлением о том, что с его автомобиля Лада Калина неизвестные сняли четыре колеса с зимней резиной на штампованных дисках, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны два 16-летних подростка, учащихся десятых классов. Подозреваемые уже дали признательные показания, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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