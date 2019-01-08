В Энгельсе пьяный работник автомойки угнал и разбил автомобиль

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:18:24+03:00

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Вчера вечером в Энгельсе, у 57-летнего потерпевшего с автомойки угнали «десятку»

- Накануне вечером 7 декабря, с автомойки на проспекте Строителей неизвестный угнал автомобиль ВАЗ 2110. По горячим следам угнанная машина была обнаружена, так как угонщик тут же попал на ней в ДТП, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Как выяснилось, угонщиком оказался пьяный сотрудник автомойки. Побитый в аварии автомобиль вернули автовладельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.