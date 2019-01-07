2019-01-07T18:28:18+03:00
Происшествия

В Саратове столкнулись два автомобиля под управлением женщин [видео]

В результате ДТП образовалась пробка
Тимур Гадеев
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ДТП на кольце улиц Симбирской и Аэропорт.

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Сегодня вечером, в Саратове произошло ДТП с участием двух иномарок под управлением женщин.

- Авария произошла на кольце улиц Аэропорт и Симбирская, неподалеку от автозаправки. В ДТП попали Opel Astra и ВАЗ 2114, которыми управляли дамы, – рассказали «КП-Саратов» пользователи группы Chp_saratov, соцсети Instagram.

Из-за ДТП на кольце, на этом участке возникла пробка. По факту происшествия проводится проверка.

ДТП на кольце улиц Симбирской и Аэропорт.

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