В Саратове столкнулись два автомобиля под управлением женщин [видео]

7 Янв. 2019 2019-01-07T18:28:18+03:00

ДТП на кольце улиц Симбирской и Аэропорт.

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Сегодня вечером, в Саратове произошло ДТП с участием двух иномарок под управлением женщин.

- Авария произошла на кольце улиц Аэропорт и Симбирская, неподалеку от автозаправки. В ДТП попали Opel Astra и ВАЗ 2114, которыми управляли дамы, – рассказали «КП-Саратов» пользователи группы Chp_saratov, соцсети Instagram.

Из-за ДТП на кольце, на этом участке возникла пробка. По факту происшествия проводится проверка.