Подробности кражи из Покровского рынка: Вор ел батончики под прилавком

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:39:39+03:00

По его словам, он залез в торговый павильон просто так

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Подробности задержания вора, который украл из рынка «Покровский» в Энгельсе сладости и деньги.

- В 3:36 6 января на охраняемой точке сработала сигнализация и на место выдвинулись прапорщик Антон Купьянской и старший сержант Антон Зверев. Они увидели разбитое стекло, а затем заметили прятавшегося под прилавком вора, который ел шоколадные батончики, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии. — Рядом с ним валялись пакетики из-под орешков.

В одном из карманов гражданина было много монеток, а на руках перчатки. Выяснилось, что мужчина является 29-летним местным жителем, который ранее уже привлекался за кражу.

Задержанный объяснил росгвардейцам, что залез в торговый павильон просто так, к тому же он был пьян. Перчатки не принес с собой, а взял с соседнего прилавка.

Сотрудники Росгвардии передали мужчину прибывшим полицейским.