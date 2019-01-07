2019-01-07T14:26:30+03:00
Происшествия

В центре Саратова легковушка врезалась в машину «скорой помощи»

Служебный автомобиль угодил в сугроб
Ольга Муравлёва
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Авария на пересечении Чапаева и Большой Горной. Фото из соцсетейАвария на пересечении Чапаева и Большой Горной. Фото из соцсетей
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В Саратове сегодня днем, 7 января, машина «скорой помощи» попала в ДТП. Ее протаранила иномарка Nissan Teana на перекрестке улиц, и служебный автомобиль «Газель» отлетел к краю проезжей части, в снег.

- Сугроб безопасности на пересечении Чапаева и Большая Горная, — написал очевидец в группе «МДПС — Саратов и Энгельс» соцсети «ВКонтакте».

Легковушка тоже пострадала, у нее отлетел бампер на несколько метров.

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