В центре Саратова легковушка врезалась в машину «скорой помощи»
Служебный автомобиль угодил в сугроб
Авария на пересечении Чапаева и Большой Горной. Фото из соцсетей
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В Саратове сегодня днем, 7 января, машина «скорой помощи» попала в ДТП. Ее протаранила иномарка Nissan Teana на перекрестке улиц, и служебный автомобиль «Газель» отлетел к краю проезжей части, в снег.
- Сугроб безопасности на пересечении Чапаева и Большая Горная, — написал очевидец в группе «МДПС — Саратов и Энгельс» соцсети «ВКонтакте».
Легковушка тоже пострадала, у нее отлетел бампер на несколько метров.