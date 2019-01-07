Женщина за рулем иномарки врезалась на саратовской трассе в «Приору»
В результате ДТП пострадала сама водительница иномарки
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В Саратовской области вчера утром, 6 января, произошла авария с пострадавшими.
- В 7:30 на 73-м км дороги Саратов — Тепловка — Базарный-Карабулак — Балтай 32-летняя женщина за рулем автомобиля Geely врезалась в Lada Priora, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона. — «Приору» вел 28-летний мужчина.
В результате ДТП пострадала сама водительница иномарки.