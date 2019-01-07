Водитель-пенсионер иномарки врезался в «Гранту» в Саратовской области

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:06:26+03:00

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В Красноармейском районе Саратовской области вчера утром, 6 января, 72-летний водитель автомобиля Lifan врезался в «Ладу Гранта».

- ДТП случилось в 7:20 на 369-м км дороги Сызрань — Саратов — Волгоград. За рулем отечественной машины находился 21-летний шофер, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате инцидента пострадал водитель «Гранты» и его пассажиры: 21-летний парень, 22-летние девушка и молодой человек.