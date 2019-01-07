2019-01-07T09:56:44+03:00
Происшествия

На мосту Саратов — Энгельс случилось массовое ДТП

В крови виновника аварии нашли алкоголь
Ольга Муравлёва
Поделиться:

ДТП на мосту Саратов — Энгельс в ночь на Рождество — 2019.

Изменить размер текста:

На мосту СаратовЭнгельс сегодня ночью, 7 января, случилось ДТП с участием пяти машин.

- Водитель ВАЗ-2114 на высокой скорости протаранил УАЗ «буханка», а тот врезался в Hyundai, Skoda и Datsun, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Инспекторы ДПС попросили шофера «четырнадцатой» пройти тест на алкоголь, который показал наличие промилле в крови.

В аварии пострадали водители ВАЗа и УАЗа, их осмотрели врачи Центра медицины катастроф, от госпитализации они отказались.

ДТП на мосту Саратов — Энгельс в ночь на Рождество — 2019.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцы нашли самую большую сосульку города
Подробности кражи из Покровского рынка: Вор ел батончики под прилавком
В центре Саратова легковушка врезалась в машину «скорой помощи»
В Саратове женщина на «Иже» врезалась в грузовик
Председатель Госдумы поздравил саратовцев с Рождеством
Женщина за рулем иномарки врезалась на саратовской трассе в «Приору»
Ночью в Саратове «десятка» врезалась в Nissan
Автомаляр в Саратове обманул клиентку на 102 тыс. рублей
В ДТП на Астраханской улице Саратова пострадал грудничок
В Саратове мужчина на «десятке» сбил престарелую женщину
Из Покровского рынка в Энгельсе юноша украл конфеты и деньги
В Заводском районе Саратова до ночи отключили воду
Водитель-пенсионер иномарки врезался в «Гранту» в Саратовской области
Воришка похитил с энгельсского рынка орехи и деньги
В Саратовской области столкнулись два грузовика