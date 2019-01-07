На мосту Саратов — Энгельс случилось массовое ДТП
В крови виновника аварии нашли алкоголь
ДТП на мосту Саратов — Энгельс в ночь на Рождество — 2019.
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На мосту Саратов — Энгельс сегодня ночью, 7 января, случилось ДТП с участием пяти машин.
- Водитель ВАЗ-2114 на высокой скорости протаранил УАЗ «буханка», а тот врезался в Hyundai, Skoda и Datsun, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
Инспекторы ДПС попросили шофера «четырнадцатой» пройти тест на алкоголь, который показал наличие промилле в крови.
В аварии пострадали водители ВАЗа и УАЗа, их осмотрели врачи Центра медицины катастроф, от госпитализации они отказались.
ДТП на мосту Саратов — Энгельс в ночь на Рождество — 2019.