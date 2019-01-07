На мосту Саратов — Энгельс случилось массовое ДТП

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:56:44+03:00

ДТП на мосту Саратов — Энгельс в ночь на Рождество — 2019.

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На мосту Саратов — Энгельс сегодня ночью, 7 января, случилось ДТП с участием пяти машин.

- Водитель ВАЗ-2114 на высокой скорости протаранил УАЗ «буханка», а тот врезался в Hyundai, Skoda и Datsun, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Инспекторы ДПС попросили шофера «четырнадцатой» пройти тест на алкоголь, который показал наличие промилле в крови.

В аварии пострадали водители ВАЗа и УАЗа, их осмотрели врачи Центра медицины катастроф, от госпитализации они отказались.