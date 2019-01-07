В Саратовской области столкнулись два грузовика

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:12:33+03:00

Водитель одного из них пострадал

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В Саратовской области произошла авария с участием двух грузовых машин — фуры Scania и бензовоза «КамАЗ».

- Авария случилась вчера, 6 января, на 86-м км дороги Сызрань — Саратов — Волгоград. 51-летний водитель Scania не справился с управлением и врезался в попутно едущий автомобиль, за рулем которого находился 52-летний шофер, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Водитель первого авто пострадал. Его достали из искореженной кабины сотрудники облспаса и передали «скорой». Инспекторы ДПС устанавливают обстоятельства инцидента.