В саратовском кафе у девушки украли шубу из песца

7 Янв. 2019 2019-01-07T08:37:57+03:00

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В Волжском районе Саратова у 29-летней девушки украли шубу из песца. Преступление произошло ночью 5 января, примерно в 2:05.

- В 2:59 потерпевшая пришла в полицию с заявлением и рассказала, что оставила верхнюю одежду без присмотра в кафе на улице Соборная, а потом ее кто-то похитил, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и 6 января нашли подозреваемую — 44-летнюю даму, ранее она не привлекалась к уголовной ответственности. Шубу у нее изъяли, сейчас гражданка под подпиской о невыезде.