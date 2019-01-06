2019-01-06T15:40:25+03:00
Общество

На заснеженных дорогах Саратова встали автобусы, маршрутки и трамваи

Речь идет о шести направлениях транспорта
Дарья Вострикова
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Сегодня, 6 января, в Саратове встал автобус №4 и 5. Они ходят из микрорайона Цветочный в ГУЗ «Клинический Перинатальный центр Саратовской области» и поселок Новосоколовогорский.

- Дорога сузилась из-за припаркованных на проезжей части машин, поэтому транспорт не ходит по этим маршрутам, — рассказали «КП-Саратов» в МКУ «Транспортное управление».

Кроме того, временно не ходят маршуртка №68( поселок Ленинская Республика — проспект имени 50 лет Октября) и №14( поселок Пролетарский — поселок Юриш).

Из-за заснеженных путей встали трамваи № 2, 5 и 7.

Завтра на улице Исаева в микрорайоне Цветочный уберут снег и наледь.

Администрация города призывает жителей убрать припаркованный транспорт с улиц.

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