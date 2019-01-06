На Саратовской ГЭС появятся австрийские турбины

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:43:39+03:00

Их закончат ставить к 2031 году

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На Саратовской ГЭС из эксплуатации выведен гидроагрегат №5. Это одна из 22-х машин, в которой заменят гидротурбину по контракту с австрийской компанией Voith Hydro.

На предприятии рассказали, что в новых турбинах другая конструкция рабочего колеса, больше лопастей. Масло на уплотнение лопастей будет давить в 20 раз меньше, чем это было раньше.

- Контракт с австрийской компанией — это один из самых крупных инвестиционных проектов за 50 лет. Он беспрецендентен, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области по материалам пресс-службы Саратовской ГЭС.

В перспективе новое оборудование повысит мощность станции на 10 %. Полностью заменить все вертикальные гидротурбины планируется до 2031 года.