2019-01-06T14:43:39+03:00
Общество

На Саратовской ГЭС появятся австрийские турбины

Их закончат ставить к 2031 году
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Саратовской ГЭС из эксплуатации выведен гидроагрегат №5. Это одна из 22-х машин, в которой заменят гидротурбину по контракту с австрийской компанией Voith Hydro.

На предприятии рассказали, что в новых турбинах другая конструкция рабочего колеса, больше лопастей. Масло на уплотнение лопастей будет давить в 20 раз меньше, чем это было раньше.

- Контракт с австрийской компанией — это один из самых крупных инвестиционных проектов за 50 лет. Он беспрецендентен, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области по материалам пресс-службы Саратовской ГЭС.

В перспективе новое оборудование повысит мощность станции на 10 %. Полностью заменить все вертикальные гидротурбины планируется до 2031 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове у торгового центра встали трамваи №3
На заснеженных дорогах Саратова встали автобусы, маршрутки и трамваи
В Саратове опять встали трамваи №11
Три улицы Ленинского района остались без воды
Жители Заводского района боятся сидеть дома из-за потолка
На стол жителей Саратовской области не попало 49,4 тонны некачественных продуктов
Мэр Саратова потребовал убрать снег к утру
С начала года на дорогах Саратовской области погибло семь человек
Трасса в Озинках снова открыта
Следователи выясняют гибель любителя алкоголя на пожаре в Перелюбском районе
Улицы Саратова от снега чистят около сотни рабочих
По кровавым следам полиция нашла убийцу кабанов в Калмынтае
В Саратове встали трамваи №11
Трое мужчин госпитализированы после столкновения иномарки и «буханки»
В поселке Солнечный грузчик украл у дамы кошелек
В Саратовской области за один день в ДТП пострадало 19 человек
Учитель военной подготовки из Алтаты хранил у себя дома патроны от оружия