Жители Заводского района боятся сидеть дома из-за потолка
У них страх, что замкнет проводка
.
Изменить размер текста:
Жительница дома №30 на Брянской улице Заводского района пожаловалась в соцсетях на весну в доме.
- Вот так мы проводим Новый год, трое суток льет в квартире. На наши обращения никто не реагирует, — делится Наталья Максимова в группе «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте».
Горожанка рассказала, что на звонки о помощи так никто и не отреагировал. Сегодня она обратилась в областную прокуратуру.
Женщина делится, что ей страшно сидеть с детьми дома, потому что падает потолок. Она боится, что замкнет проводка.