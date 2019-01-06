2019-01-06T14:32:24+03:00
Общество

Жители Заводского района боятся сидеть дома из-за потолка

У них страх, что замкнет проводка
Дарья Вострикова
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Жительница дома №30 на Брянской улице Заводского района пожаловалась в соцсетях на весну в доме.

- Вот так мы проводим Новый год, трое суток льет в квартире. На наши обращения никто не реагирует, — делится Наталья Максимова в группе «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Горожанка рассказала, что на звонки о помощи так никто и не отреагировал. Сегодня она обратилась в областную прокуратуру.

Женщина делится, что ей страшно сидеть с детьми дома, потому что падает потолок. Она боится, что замкнет проводка.

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