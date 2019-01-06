2019-01-06T14:16:27+03:00
Общество

На стол жителей Саратовской области не попало 49,4 тонны некачественных продуктов

С начала года специалисты провели более 2 млн экспертиз продуктов
Дарья Вострикова
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С начала 2019 года года специалисты лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Саратовской области 2, 26 тыс. проводили экспертизу продуктов питания.

- На стол потребителей не попало 23,6 тонны мяса и субпродуктов, 21,3 тонны овощей и фруктов, 3,4 тонны молочной продукции, 854 килограмма рыбы, 1,5 тысячи штук яиц и более 300 килограммов других продуктов, которое не соответствуют требованиям ветеринарно-санитарной безопасности, — рассказали «КП-Саратов» в управлении ветеринарии Правительства области.

Для защиты здоровья жителей специалисты проверяют каждую партию продуктов.

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