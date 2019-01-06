Мэр Саратова потребовал убрать снег к утру

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:47:16+03:00

Об этом он сказал на сегодняшнем заседании в городской администрации

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Сегодня, 6 января, в городской администрации прошло совещание по вопросу уборки снега.

В нем приняли участие представители правоохранительных органов, администрации по городскому хозяйству, руководители структурных подразделении мэрии, районных администраций и муниципальных учреждений.

- По словам директора директора МБУ «Служба благоустройства города» Александра Белова, сегодян улицы города убирает 69 единиц техники. В планах — расчистка основных магистралей Заводского, Волжского, Октябрьского районов, дорог-дублеров, путепроводов, спусков и подъемов. Такие же задачи ставит перед собой МБУ «Дорстрой», — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Директор предприятия Владимир Прохоров рассказал об эффективном использовании роторов на улицах Тархова, Усть-Курдюмская а также в Алексеевском овраге.

Мэр города потребовал незамедлительно очистить двухполосные дороги, которые превратились в однополосные.

Главы районных администраций рассказали, что привлекли 250 единиц доптехники и около 1,5 тыс. рабочих.

- Усиляйтесь! Следите за тем, чтобы не было перебоев с общественным транспортом. Сейчас такая ситуация есть в поселках Юриш, Князевка, Лесная республика. К утру все должно быть исправлено и впредь подобного не допускать. А снег с дорог нужно не только чистить, но и организовать вывоз борта для дальнейшего расширения проезжей части, — потребовал Михаил Исаев.

Мэр завил, что нужно проработать вопрос со складированием снега. В городе каждый день должно работать минимум 300 единиц техники.