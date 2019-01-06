С начала года на дорогах Саратовской области погибло семь человек

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:34:01+03:00

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С начала 2019 года в Саратовской области зарегистрировано 29 ДТП.

- На дорогах погибло семь человек. Травмы получили 67 граждан, 5 из которых дети. Большинство аварий связаны со столкновениями транспорта на встречной полосе. В первые дни этого года такие столкновения унесли жизни 6 человек, — рассказали «КП-Саратов» в отделении пропаганды областного УГИБДД.

Дорожная инспекция призывает водителей соблюдать правила движения, в том числе правила перевозки детей-пассажиров.