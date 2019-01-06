Трасса в Озинках снова открыта

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:54:30+03:00

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В минувшую пятницу, 4 января, для машин закрыли трассу А-298 автомобильной дороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград»-Пристанное-Ершов-Озинки- граница с республикой Казахстан.

Как сообщили в Росавтодоре, движение закрыто для транзитного грузового транспорта, который едет из России в связи с неблагоприятной погодой в Казахстане.

Корреспондент «КП-Саратов» уточнил у главы Озинского района Антонины Галяшкиной, как обстоят дела с движением грузовиков.

- С нашей стороны движение не закрывалось, у нас всегда было прочищено. Казахстан закрывал. Сейчас я ехала с совхоза по этой дороге — машины шли. Казахстан нам не сообщает о том, останавливают они автомобили или нет. Сейчас они наверное тоже все прочистили, — рассказала она.

По словам районного главы, вероятная причина того, что со стороны республики Казахстан закрыли трассу — абсолютное отсутствие видимости на трассе.

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