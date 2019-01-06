Следователи выясняют гибель любителя алкоголя на пожаре в Перелюбском районе
Следователи Пугачевского межрайонного отдела выясняют обстоятельства гибели на пожаре 52-летнего мужчины.
- По предварительным данным, 5 января 2019 года около 16:00 жители хутора Куцеба Перелюбского района Саратовской области сообщили о пожаре в частном доме. Они зашли через открытую входную дверь внутрь, вынесли оттуда хозяина жилища на улицу и оказали ему первую помощь. Несмотря на это, к приезду медиков мужчины не стало, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.
Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти на теле умершего.
Наиболее вероятная причина трагедии — растопка печи бензином. Мужчина плеснул им на поленья и попал себе на руки и лицо. Эти участки тела воспламенились.
Местные жители рассказали, что погибший жил один и любил приложиться к спиртному. Незадолго до смерти его видели пьяным.
После судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз будет принято соответствующее процессуальное решение.