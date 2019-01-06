2019-01-06T13:07:26+03:00
Происшествия

Следователи выясняют гибель любителя алкоголя на пожаре в Перелюбском районе

Вероятнее всего, это произошло из-за растопки печи бензином
Дарья Вострикова
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Следователи Пугачевского межрайонного отдела выясняют обстоятельства гибели на пожаре 52-летнего мужчины.

- По предварительным данным, 5 января 2019 года около 16:00 жители хутора Куцеба Перелюбского района Саратовской области сообщили о пожаре в частном доме. Они зашли через открытую входную дверь внутрь, вынесли оттуда хозяина жилища на улицу и оказали ему первую помощь. Несмотря на это, к приезду медиков мужчины не стало, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти на теле умершего.

Наиболее вероятная причина трагедии — растопка печи бензином. Мужчина плеснул им на поленья и попал себе на руки и лицо. Эти участки тела воспламенились.

Местные жители рассказали, что погибший жил один и любил приложиться к спиртному. Незадолго до смерти его видели пьяным.

После судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз будет принято соответствующее процессуальное решение.

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