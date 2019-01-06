2019-01-06T12:16:35+03:00
Происшествия

Трое мужчин госпитализированы после столкновения иномарки и «буханки»

Авария произошла в районе села Большая Осиновка
Дарья Вострикова
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Вчера, 5 января, в 20:30 на 220 км трассы «Саратов-Тамбов» в районе села Большая Осиновка столкнулись УАЗ и Volkswagen Polo.

- В результате ДТП госпитализированы 61 и 27-летние водители авто, а также 37-летний пассажир иномарки, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

Спасатели оказали им первую помощь и передали бригаде медиков скорой помощи.

На месте работала дорожная инспекция.

Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, что вчера в авариях травмы получило 19 человек.

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