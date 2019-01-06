В поселке Солнечный грузчик украл у дамы кошелек
Он потратил деньги на себя
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Вчера, 5 января, полиция раскрыла кражу 7363 рублей у 35-летней женщины.
- В отдел потерпевшая обратилась вечером 23 декабря. Она рассказала, что в тот день пошла в магазин на улице Антонова, 8 в поселке Солнечный. Там у нее и пропал кошелек с деньгами, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.
Предполагаемого вора задержали. Им оказался 53-летний грузчик одной из фирм по продаже мебели.
Мужчина признался, что утащил чужое а деньги потратил на себя.
Ему грозит первый в его жизни уголовный срок.