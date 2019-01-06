2019-01-06T11:51:03+03:00
Происшествия

Учитель военной подготовки из Алтаты хранил у себя дома патроны от оружия

Они сохранились у него со времен преподавания
Дарья Вострикова
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В Дергачевском районе полиция обнаружила дома у 53-летнего учителя начальной военной подготовки из поселка Алтата мелкокалиберные патроны.

- Они обнаружились во время проверки условий хранения охотничьего ружья. Установлено, что в сейфе для хранения оружия лежала бумажная коробка в которой находится 18 патронов калибра 5.6 мм кольцевого воспламенения, изготовленные на зваводе. По словам мужчины, они лежат у него уже 35 лет, со времен его преподавания, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.

Согласно заключению эксперта, патроны — штатные боепрепасы к нарезному огнестрельному оружию, тоз-8, тоз-9, тоз-12, пистолету марголина, пригодные для стрельбы.

На мужчину заведено уголовное дело. Своей участи он ожидает под подпиской о невыезде.

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