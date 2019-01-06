В саратовской гостинице житель Новоузенска украл у подруги около 18 тыс. рублей
Он унес деньги из ее кошелька
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Вчера, 5 января, полиция раскрыла кражу 17800 рублей у 29-летней девушки.
- Пострадавшая обратилась в отдел днем 3 января. Деньги из кошелька взял ее друг ранним утром 21 декабря. В это время она была в гостинице на улице Чернышевского, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 21-летний житель Новоузенска.
Он признался в краже и рассказал, что потратил деньги на себя.
На молодого человека заведено уголовное дело. Своей участи парень ожидает под подпиской о невыезде.
За его спиной нет пока что ни одной судимости.