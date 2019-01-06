2019-01-06T09:02:11+03:00
Общество

В Энгельсе построят подземный пешеходный переход на Лесозаводской улице

Это одна из оживленных магистралей города
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Энгельсе планируется построить подземный пешеходный переход на Лесозаводской улице.

- Это одна из оживленных магистралей города. Интенсивность движения по данной улице в часы пик утром и вечером превышает 2,8 тысяч единиц в час. Кроме того, в прошлом году здесь построили «Школу нового века» на 1100 мест, что привело к резкому увеличению потока пешеходов, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

В настоящее время определены архитектурные технико-конструктивные решения по строительству объекта. В первом квартале 2019 пройдет конкурс, по которому выберут подрядчика строительства. Оно закончится до начала нового учебного года.

Переходом смогут воспользоваться маломобильные группы населения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове встали шесть трамваев
Три улицы Кировского района Саратова остались без воды
Десять пожарных тушили дом в Энгельсе на Берегу Волги
В Саратове похолодает в воскресенье
Холодный ветер и метель не остановили дефиле Снегурочек в Саратове
Саратовский «Автодор» выиграл в Минске
В ДТП на трассе под Пугачевом пострадали 2 детей и двое взрослых
Под Саратовом наркокурьер врезался в бензовоз
Скончался кинооператор Георгий Матыс
«Протон-Саратов» открыл новый год очередным «сухим» поражением
Под Сабуровкой произошло лобовое ДТП
В Саратове очередной ремонт на водопроводе
Экстренных ситуаций на трассах Саратовской области пока не зафиксировано
Таксист оставил пассажирку перед Новым годом без кошелька
Под Саратовом ВАЗ врезался в бензовоз
Похитители пледов в Балаково придушили пенсионерку