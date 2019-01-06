В Энгельсе построят подземный пешеходный переход на Лесозаводской улице

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:02:11+03:00

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В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Энгельсе планируется построить подземный пешеходный переход на Лесозаводской улице.

- Это одна из оживленных магистралей города. Интенсивность движения по данной улице в часы пик утром и вечером превышает 2,8 тысяч единиц в час. Кроме того, в прошлом году здесь построили «Школу нового века» на 1100 мест, что привело к резкому увеличению потока пешеходов, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

В настоящее время определены архитектурные технико-конструктивные решения по строительству объекта. В первом квартале 2019 пройдет конкурс, по которому выберут подрядчика строительства. Оно закончится до начала нового учебного года.

Переходом смогут воспользоваться маломобильные группы населения.