Холодный ветер и метель не остановили дефиле Снегурочек в Саратове
Конкурс прошел на открытом воздухе в горпарке [фото]
СнегурочкиФото: Ольга Муравлёва
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В Саратове несмотря на холодный ветер и легкую метель продолжают уличный праздничные мероприятия.
Напоминанием о наступившем Нового годе стало «Дефиле Снегурочек» в городском парке, которое прошло под вечер 5 января.
Все действо началось у Резиденции Деда МорозаФото: Ольга Муравлёва
Кроме артистов, основными участниками праздника стали дети. Они составили большинство как на сцене, так и среди зрителей.
Артисты веселили ребят и пытались развеселить взрослыхФото: Ольга Муравлёва
Сами дефилирующие Снегурочки от 5 до 10 лет также пришли на конкурс с родителями, которые поддерживали их.
.Фото: Ольга Муравлёва