2019-01-05T20:49:50+03:00
Новый год 2019

Холодный ветер и метель не остановили дефиле Снегурочек в Саратове

Конкурс прошел на открытом воздухе в горпарке [фото]
Ольга Муравлёва
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СнегурочкиСнегурочкиФото: Ольга Муравлёва
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В Саратове несмотря на холодный ветер и легкую метель продолжают уличный праздничные мероприятия.

Напоминанием о наступившем Нового годе стало «Дефиле Снегурочек» в городском парке, которое прошло под вечер 5 января.

Все действо началось у Резиденции Деда Мороза Фото: Ольга Муравлёва

Все действо началось у Резиденции Деда МорозаФото: Ольга Муравлёва

Кроме артистов, основными участниками праздника стали дети. Они составили большинство как на сцене, так и среди зрителей.

Артисты веселили ребят и пытались развеселить взрослых Фото: Ольга Муравлёва

Артисты веселили ребят и пытались развеселить взрослыхФото: Ольга Муравлёва

Сами дефилирующие Снегурочки от 5 до 10 лет также пришли на конкурс с родителями, которые поддерживали их.

. Фото: Ольга Муравлёва

.Фото: Ольга Муравлёва

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