Саратовский «Автодор» выиграл в Минске

5 Янв. 2019 2019-01-05T17:29:41+03:00

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Саратовский баскетбольный «Автодор» выиграл первый матч в новом году у белорусских «Цмоки-Минск.

Игра 5 января в рамках Лиги ВТБ завершился со счетом 86:93 в пользу саратовцев.

Самым результативным в составе «Автодора» стали Перрин Бьюфорт и Трей Голден, каждый с 26 очками. Однако героем матча можно назвать Артема Забелина, который среди своих 12 очков набрал очень нужные для саратовской команды именно после того, как в финальной четверти «Цмоки-Минск» сократили отставание с 14 до 2 очков.

Следующий матч «Автодор» проведет в Саратове 9 января в рамках Кубка ФИБА-Европа против датского «Баккен Беарз».