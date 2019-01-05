В ДТП на трассе под Пугачевом пострадали 2 детей и двое взрослых
Днем 5 января на трассе Саратов-Самара в Пугачевском районе Саратовской области столкнулись Renault Sumbol и Volkswagen Polo.
В аварии в двух км от райцентра пострадали четыре человека, в том числе ребенок в каждом из авто. Как сообщили в областной службе спасения, прибывшие специалисты разблокировали зажатых в машинах людей.
Прибывшими сотрудниками «скорой» дети 5 и 8 лет госпитализированы в местную ЦРБ, взрослые обошлись первой помощью и от госпитализации отказались.
В Пугачевском районе на автодороге Волгоград-Самара произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Polo и Renault Sumbol.
По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель немецкого автомобиля, который при совершении обгона выехал на полосу встречного движения.