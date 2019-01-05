«Протон-Саратов» открыл новый год очередным «сухим» поражением

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:14:59+03:00

Саратовская команда остается единственной, кто не выиграл ни одного матча

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Представляющая Саратовскую область в женской Суперлиге волейбольная команда «Протон-Саратов» проиграла первый матч нового, 2019 года.

В Красноярске 5 января волейболистки «Енисея» разгромили Юрия Маричева и его девушек со счетом 3:0 (25:16, 25:22, 25:13).

Таким образом, образованная осенью на месте «Протона-БАЭС» новая саратовская команда продолжает бесславное шествие в чемпионате России без единой победы за 9 туров. Это единственная команда с таким показателем в нынешнем сезоне.

Следующий матч «Протон-Саратов» проведет в Московской области против команды «Заречье-Одинцово» 9 января.