Экстренных ситуаций на трассах Саратовской области пока не зафиксировано

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:55:45+03:00

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Пока, днем 5 января, на трассах в Саратовской области ситуация остается нормальной. В сотрудничестве с областной ГИБДД спасатели продолжают отслеживать развитие событий в связи с сильными снегопадами. Напомним, с вечера 4 января остановлено движение грузовых автомобилей на федеральной трассе в Озинском районе Саратовской области по направлению к Казахстану. Это сделано по просьбе казахской стороны, уточнили в Росавтодоре. Утром 5 января также закрыт участок трассы А-300 на границе Самарской области и Казахстана.

- Экстренных ситуаций на трассах в Саратовской области в связи о снегопадом и метелью пока не зафиксировано, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» руководитель областной службы спасения Юрий Юрин.

По его словам дороги продолжают оставаться достаточно скользкими и поэтому опасными для автомобилистов. Юрин особо отметил случаи, когда машины застревали в снегу на полевых, проселочных дорогах.

- Предупреждаем автолюбителей об опасности съезда на такие дороги, зауженные и занесенные снегом. Ни легковые авто, ни кроссоверы, которые полноприводными машинами не являются, с такими трассами не справляются. Если летом застрявшие в полях автомобили считаются техническим событием, то в зимнее время это уже ЧП. Спасателям приходится реагировать. Таких случаев по области уже немало за последние дни, — рассказал Юрин.