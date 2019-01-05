Таксист оставил пассажирку перед Новым годом без кошелька

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:17:33+03:00

В январе женщина подала заявление о краже

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Раскрыта кража в такси в Балаково Саратовской области, которая произошла 27 декабря.

Заявление 22-летняя пострадавшая написала 3 января. По ее словам в автомобиле такси ВАЗ-2110 у нее пропал кошелек с банковской картой и 3600 рублями.

В ходе розыска в рамках уголовного дела задержан подозреваемый в краже 21-летний парень, ранее не имевший проблем с законом.

Он признался в краже и сообщил, что все деньги успел потратить.