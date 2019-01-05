2019-01-05T12:38:51+03:00
Происшествия

Похитители пледов в Балаково придушили пенсионерку

Парочка грабителей унесла одеяла, удерживая их владелицу за горло
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В полицию Балаково накануне, 4 декабря, поступило заявление от 63-летней пенсионерки, которую ограбили в ее квартире.

Несколькими часами ранее, ночью 4 декабря, 37-летний рецидивист многократно судимый за разбой, кражу, грабеж и мошенничество вместе со своей ранее не судимой 31-летней подельницей отобрали у женщины четыре пледа. При этом мужчина в ходе грабежа держал пенсионерку за горло.

Грабители были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы. Однако одеяла они уже успели продать неизвестному покупателю.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, мужчину взяли под стражу.

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