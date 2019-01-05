Саратовским УК и ТСЖ за 5 дней выдано 432 предписания об уборке снега

5 Янв. 2019 2019-01-05T12:28:52+03:00

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В мэрии Саратова сообщили, что в связи с усилившимися снегопадами 5 января активизирована работа по уборке города от осадков и наледи.

Основные магистрали города убирают 125 единиц спецтехники и несколько десятков рабочих МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».

- От управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК задействовано 1466 дворников и 46 единиц техники. На данный момент убрано 103 крыши и 738 дворов. За вчерашний день муниципальным контролем было проверено 296 дворовых территорий, за сегодняшний день - 354. С начала года было выдано 432 предписания УК, ТСЖ и ЖСК, — рассказали в пресс-службе администрации Саратова.

Напомним, прокуроры внесли представление главе города и предупредили об уголовной ответственности руководителей УК И ТСЖ за плохую уборку сосулек и снега.

По вопросам, связанным с уборкой, можно обращаться на телефоны «горячих линий»:

- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876.